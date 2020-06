O velocista norte-americano Christian Coleman, campeão do mundo dos 100 metros, foi suspenso provisoriamete por ter faltado a um controlo antidoping em dezembro.

The AIU confirms a provisional suspension against Christian Coleman of the USA for whereabouts failures, a violation of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules.

Find out more ⬇️https://t.co/opInfkVlnV#AIUNews#CleanSport pic.twitter.com/JPMAh41Eke