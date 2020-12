O RB Salzburgo anunciou esta terça-feira que dois jogadores do plantel testaram positivo a substância proibida, no controlo realizado pela UEFA.

Trata-se de Mohamed Camara e Sekou Koita, que estiveram dez dias ao serviço da seleção do Mali e, uns dias após o regresso, fizeram parte do grupo de dez jogadores do clube testados pela UEFA, tendo acusado positivo a 22 de novembro.

Segundo a nota do clube, os dois jogadores acusaram vestígios de uma substância que é ingrediente principal num medicamento usado para combater os efeitos da altitude. Ambos dizem que a equipa médica da seleção lhes administrou o medicamento antes do jogo com a Namíbia, de qualificação para a CAN, disputado em Windhoek, a 1700 metros de altitude.

«Ficamos muito orgulhosos quando os nossos jogadores são convocados para as seleções. Mas, num jogo internacional, é expectável que o acompanhamento médico cumpra os padrões internacionais e que os médicos estejam familiarizados com as regras», diz o diretor do Salzburgo, Stephan Reiter, no comunicado.

O clube garante que vai fazer tudo, em colaboração com a UEFA e as autoridades responsáveis, para apurar o sucedido e diz que os jogadores têm todo o apoio.