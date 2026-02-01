Alemanha: Dortmund de Fábio Silva vence e aproxima-se do Bayern
Triunfo caseiro e suado sobre o último classificado, o Heidenheim
O Dortmund suou para vencer na receção ao “aflito” Heidenheim e reduzir a distância para o líder Bayern Munique (3-2). Na tarde deste domingo, em encontro da 20.ª jornada, as “Abelhas” lançaram o avançado Fábio Silva aos 69 minutos.
Num encontro de parada e resposta, o central Waldemar Anton aplicou o primeiro do Dortmund aos 44 minutos, mas os forasteiros responderam pelo médio Niehues aos 45+5m. No arranque da etapa complementar, aos 48m, o Heidenheim completou a reviravolta graças ao bis de Niehues.
Entre trocas, Guirassy empatou de penálti aos 68 minutos e bisou no minuto seguinte, atingindo o 12.º golo na época. Na reta final, aos 85 minutos, o avançado desperdiçou um penálti.
Assim, o Dortmund reforçou a vice-liderança e atingiu os 45 pontos, a seis do líder Bayern. Segue-se a visita ao Wolfsburgo (14.º), no sábado (14h30).
Quanto ao Heidenheim, continua no 18.º e último lugar, com 13 pontos, a seis de zona segura. No sábado, às 14h30, há receção ao Hamburgo (13.º).
