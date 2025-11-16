Karim Adeyemi, avançado do Dortmund de 23 anos, vive um arranque de época pouco prolífero e com problemas fora do relvado. O extremo alemão foi multado por posse ilegal de armas, mais concretamente de uma soqueira e um taser, vendo o cadastro criminal manchado. O caso envolve também a companheira do jogador, a rapper suíça Loredana Zefi.

De acordo com o Bild, Adeyemi vai pagar uma multa de 450 mil euros, montante calculado com base no rendimento auferido e que pode ser dividido em 60 prestações. A mesma fonte questionou as autoridades, que esclareceram que a decisão se tornou vinculativa a 30 de outubro.

Ora, o advogado de Adeyemi argumenta que a acusação partiu de uma «caixa misteriosa» encomendada via TikTok. Já o Dortmund lembra que «leva a sério as acusações criminais».

Nas últimas semanas, a imprensa internacional tem apontado à saída de Adeyemi do Dortmund, até porque leva três golos e três assistências em 14 jogos. O contrato dura até junho de 2027, mas a imprensa britânica aponta o Manchester United como possível saída.