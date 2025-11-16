Dortmund: Adeyemi com multa milionária por porte ilegal de armas
Avançado alemão visado pelas autoridades após encomenda no TikTok
Avançado alemão visado pelas autoridades após encomenda no TikTok
Karim Adeyemi, avançado do Dortmund de 23 anos, vive um arranque de época pouco prolífero e com problemas fora do relvado. O extremo alemão foi multado por posse ilegal de armas, mais concretamente de uma soqueira e um taser, vendo o cadastro criminal manchado. O caso envolve também a companheira do jogador, a rapper suíça Loredana Zefi.
De acordo com o Bild, Adeyemi vai pagar uma multa de 450 mil euros, montante calculado com base no rendimento auferido e que pode ser dividido em 60 prestações. A mesma fonte questionou as autoridades, que esclareceram que a decisão se tornou vinculativa a 30 de outubro.
Ora, o advogado de Adeyemi argumenta que a acusação partiu de uma «caixa misteriosa» encomendada via TikTok. Já o Dortmund lembra que «leva a sério as acusações criminais».
Nas últimas semanas, a imprensa internacional tem apontado à saída de Adeyemi do Dortmund, até porque leva três golos e três assistências em 14 jogos. O contrato dura até junho de 2027, mas a imprensa britânica aponta o Manchester United como possível saída.