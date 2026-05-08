Dortmund
Há 1h e 50min
Dortmund desvenda o equipamento principal para 2026/27
«Abelhas» estreiam nova «pele» nesta sexta-feira
SS
«Abelhas» estreiam nova «pele» nesta sexta-feira
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Como vem sendo habitual entre os principais clubes alemães, o Dortmund já desvendou a “pele” principal para 2026/27. Numa aventura conjunta com a Puma, as “Abelhas” apostaram num design simples, conjugando o amarelo, o preto e o branco, com particular destaque e brilho no símbolo.
A estreia do equipamento vai acontecer nesta sexta-feira, em Dortmund, na receção ao Frankfurt. As “Abelhas” ocupam o segundo lugar da Bundesliga, enquanto o Frankfurt é oitavo classificado.
Conheça o novo equipamento do Dortmund na galeria associada.
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