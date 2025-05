No último encontro da 32.ª jornada da Bundesliga neste sábado, o Dortmund goleou o Wolfsburgo por 4-0. Nos visitantes, o avançado Tiago Tomás – ex-Sporting – foi titular, deixando o encontro aos 70 minutos.

Numa partida de sentido único, o avançado Guirassy edificou a vantagem, com golos aos 3 e 59 minutos. Entre trocas, Adeyemi – entrado aos 67m – bisou, animando os adeptos aos 69 e 73 minutos.

Assim, o Dortmund regressa à zona Champions, estacionando no 4.º lugar, com 51 pontos, em igualdade com o Friburgo (5.º), que este domingo recebe o Bayer Leverkusen (2.º).

No calendário das “Abelhas” segue-se a visita a Leverkusen, na tarde de 11 de maio (14h30).

Quanto ao Wolfsburgo, continua no 12.º lugar, com 39 pontos. Ao cabo de dois desaires consecutivos, segue-se a receção ao Hoffenheim (15.º), na noite de sexta-feira (19h30).