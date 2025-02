O Borussia Dortmund realizou, na manhã desta segunda-feira, o derradeiro treino antes da viagem para Lisboa. Tendo em vista o primeiro «round» com o Sporting, as «Abelhas» não contaram com o defesa esquerdo Ramy Bensebaini. De acordo com o emblema alemão, o argelino sofreu uma distensão muscular, sendo riscado da convocatória.

Nesta temporada – a segunda pelo Dortmund – Ramy Bensebaini, de 29 anos, acumula cinco assistências e três golos em 27 jogos, pelo que é intocável entre os titulares desde outubro.

Além de Ramy Bensebaini, também o médio Felix Nmecha recupera de lesão. Em sentido contrário, Carney Chukwuemeka – médio emprestado pelo Chelsea – espreita a estreia.

O Dortmund viaja na tarde desta segunda-feira para Lisboa. A primeira mão do play-off da Champions está agendada para a noite de terça-feira (20h), em Alvalade.