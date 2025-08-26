Dortmund
Há 1h e 43min
OFICIAL: Niko Kovac renova pelo Dortmund até 2027
Treinador croata assumiu o leme em fevereiro
SS
Treinador croata assumiu o leme em fevereiro
SS
Depois de elevar o Dortmund do 11.º ao 4.º posto da Bundesliga – além da campanha até aos “quartos” da Champions – Niko Kovac viu o contrato renovado até junho de 2027. O treinador croata, de 53 anos, está no cargo desde fevereiro.
«Conquistámos muito nos últimos seis meses e colocámos o Borussia no rumo desejado. Temos a sensação de que podemos fazer a diferença. E as discussões nas últimas semanas fortaleceram a minha convicção: podemos continuar e alcançar um sucesso duradouro. Com trabalho honesto, decisões claras e muito entusiasmo, queremos ajudar o Dortmund a recuperar a força.»
«Ainda temos muito a fazer», referiu o treinador aos meios das “Abelhas”.
AO MINUTO: siga as principais movimentações no mercado de transferências.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS