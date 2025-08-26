Depois de elevar o Dortmund do 11.º ao 4.º posto da Bundesliga – além da campanha até aos “quartos” da Champions – Niko Kovac viu o contrato renovado até junho de 2027. O treinador croata, de 53 anos, está no cargo desde fevereiro.

«Conquistámos muito nos últimos seis meses e colocámos o Borussia no rumo desejado. Temos a sensação de que podemos fazer a diferença. E as discussões nas últimas semanas fortaleceram a minha convicção: podemos continuar e alcançar um sucesso duradouro. Com trabalho honesto, decisões claras e muito entusiasmo, queremos ajudar o Dortmund a recuperar a força

«Ainda temos muito a fazer», referiu o treinador aos meios das “Abelhas”.

AO MINUTO: siga as principais movimentações no mercado de transferências.

RELACIONADOS
FC Porto: Arsenal empresta Kiwior com cláusula de compra obrigatória
OFICIAL: Matic regressa a Itália e reforça Sassuolo
«Come to Benfica»: Trubin chama por Sudakov nas redes sociais