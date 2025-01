No arranque da 18.ª jornada da Bundesliga, o Dortmund encaixou a terceira derrota consecutiva no campeonato, desta feita na visita a Frankfurt (2-0).

Na noite desta sexta-feira, o marcador foi inaugurado pelo inevitável Hugo Ekitiké, que aos 18 minutos aplicou o nono golo na prova.

Apesar do ascendente dos visitantes no decorrer do duelo, o marcador não conheceu outro líder.

Por vezes movidos pelo desespero, as «Abelhas» até poderiam terminar reduzidas a dez unidades. Corria o minuto 85 quando Guirassy caiu na área. Face à simulação, o árbitro correu na direção do avançado. Todavia, uma vez que já tinha visto o cartão amarelo, a indicação foi para se jogar, para desagrado dos anfitriões.

Ao cair do pano, aos 90+2m, Emre Can atrapalhou-se com o esférico e ofereceu o 2-0, assinado por Oscar Hojlund. Assim, o médio dinamarquês, de 20 anos, aproveitou para se estrear a marcar.

O terceiro triunfo consecutivo na Liga permite ao Eintracht Frankfurt reforçar o 3.º lugar, com 36 pontos, a seis do líder Bayern Munique. Para a Bundesliga segue-se a visita ao Hoffenheim (16.º), na tarde de 26 de janeiro.

Durante a semana, na noite de quinta-feira (20h), o Frankfurt recebe o Ferencvaros, na 7.ª ronda da Liga Europa. O emblema alemão ocupa a 5.ª posição, enquanto os húngaros estão no 16.º posto.

Quanto ao Dortmund, é 10.º da Bundesliga, com 25 pontos. Na próxima ronda há receção ao Bremen (9.º), na tarde de 25 de janeiro.

Na noite de terça-feira (20h), o Dortmund – 9.º da Champions – visita o Bolonha (33.º), na 7.ª jornada da Fase de Liga.