O Dortmund continua na luta pelo título na Alemanha e, neste sábado, venceu no reduto do Wolfsburgo (2-1). Neste duelo da 21.ª jornada, o avançado Fábio Silva foi aposta aos 69 minutos.

Depois de o médio Brandt adiantar as “Abelhas” aos 38 minutos, outro médio – Koulierakis – restabeleceu a igualdade aos 52 minutos. Entre trocas, Fábio Silva assistiu Guirassy aos 87 minutos (2-1). O avançado português atingiu, assim, a sexta assistência na época.

Desta forma, o Dortmund reforçou o segundo lugar, com 48 pontos, a três do Bayern Munique. Segue-se a visita ao Mainz (13.º), na sexta-feira (19h30). Por sua vez, o Wolfsburgo é a primeira equipa acima da zona de despromoção, com 19 pontos, apontando à visita ao Leipzig (5.º), a 15 de fevereiro (16h30).

Também neste sábado, o guarda-redes Daniel Fernandes e o extremo Fábio Vieira foram titulares na vitória do Hamburgo fora de portas, no reduto do Heidenheim (2-0). O ex-FC Porto assistiu para o segundo golo, aos 78 minutos, atingindo a quarta assistência na época.

Enquanto o Hamburgo continua a escalar a tabela e subiu a 11.º, o Heidenheim é 18.º e último, a seis pontos de zona segura.

Outros resultados.

Friburgo 1-0 Werder Bremen;

Mainz 2-0 Augsburgo;

St. Pauli 2-1 Estugarda.