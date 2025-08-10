Para assinalar o fim da carreira, Mats Hummels regressou a Dortmund para disputar 19 minutos do particular com a Juventus (2-1). A tarde deste domingo ficou marcada por homenagens ao defesa de 36 anos, internacional alemão e referência de Dortmund e Bayern Munique, emblemas que representou entre 2001 e 2024. Na última temporada fez um golo em 20 partidas pela Roma.

Assim, o currículo ficou recheado com Mundial (2014), Bundesliga (seis), Taça da Alemanha (quatro), Supertaça alemã (quatro) e Taça da Liga alemã.

 

 

 

Na Juventus, Francisco Conceição e João Mário foram titulares, enquanto Tiago Djaló foi suplente utilizado. Depois de o médio Andrea Cambiaso lançar os visitantes para a vantagem, com golos aos 16 e 53 minutos, o avançado Beier reduziu aos 89 minutos.

 

RELACIONADOS
VÍDEO: Ronaldo já bisa em jogo de preparação com Almería
Chelsea goleia Milan por 4-1 na estreia de Modrić
VÍDEO: Crystal Palace derrota Liverpool nos penáltis e conquista Supertaça