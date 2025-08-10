VÍDEO: Dortmund homenageia Hummels no particular com Juventus
Francisco Conceição, João Mário e Tiago Djaló participaram no triunfo dos italianos, numa tarde marcada pelo fim da carreira do defesa
Para assinalar o fim da carreira, Mats Hummels regressou a Dortmund para disputar 19 minutos do particular com a Juventus (2-1). A tarde deste domingo ficou marcada por homenagens ao defesa de 36 anos, internacional alemão e referência de Dortmund e Bayern Munique, emblemas que representou entre 2001 e 2024. Na última temporada fez um golo em 20 partidas pela Roma.
Assim, o currículo ficou recheado com Mundial (2014), Bundesliga (seis), Taça da Alemanha (quatro), Supertaça alemã (quatro) e Taça da Liga alemã.
Welcome back. 🥹 pic.twitter.com/PBvQv91goI— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 10, 2025
The last dance in Black and Yellow. 🖤💛 pic.twitter.com/L8mosh49ru— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 10, 2025
We love you. @matshummels pic.twitter.com/WQ1jSj16dK— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 10, 2025
Na Juventus, Francisco Conceição e João Mário foram titulares, enquanto Tiago Djaló foi suplente utilizado. Depois de o médio Andrea Cambiaso lançar os visitantes para a vantagem, com golos aos 16 e 53 minutos, o avançado Beier reduziu aos 89 minutos.
Beier reduziu para o Dortmund com um tiro 🔫#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Dortmund #Juventus pic.twitter.com/VG2nN0PQaj— sport tv (@sporttvportugal) August 10, 2025
When legends link. 🔗🇮🇹🇩🇪 pic.twitter.com/H98088AA2o— Borussia Dortmund (@BlackYellow) August 10, 2025