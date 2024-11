O Dortmund retomou as lides vitoriosas na tarde deste sábado, na receção ao Leipzig (2-1). Em encontro da 9.ª jornada da Bundesliga, o português André Silva assistiu ao duelo a partir do banco de suplentes.

Os forasteiros inauguraram o marcador aos 27 minutos, por Sesko. Todavia, três minutos volvidos, Max Beier repôs a igualdade.

De parada e resposta, o segundo tempo contou com uma intensidade superior, sobretudo até à reviravolta dos anfitriões. O relógio assinalava 65 minutos quando Guirassy confirmou o ascendente do Dortmund.

Até final, as «Abelhas» beneficiaram de várias oportunidades, mas o experiente Gulácsi, de 34 anos, manteve o resultado em aberto. Em todo o caso, o Leipzig raramente voltou a espreitar o golo.

A vitória deixa o Dortmund no quinto posto da Bundesliga, com 16 pontos, igualando o Bayer Leverkusen (4.º).

No calendário das «Abelhas» segue-se a receção ao Sturm Graz, na noite de terça-feira (20h), na quarta ronda da Liga dos Campeões. Depois, no sábado (14h30), o Dortmund visitará o Mainz (14.º).

Por sua vez, o Leipzig encaixou a primeira derrota no campeonato, permanecendo no segundo lugar, com 20 pontos. Desta forma, o Bayern Munique é líder isolado, com 23 pontos.

Durante a próxima semana, André Silva e companhia visitarão a Escócia e o Celtic, na terça-feira (20h), para a Champions. No regresso à Bundesliga, o Leipzig receberá o Mönchengladbach (12.º).