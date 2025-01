Niko Kovac, obreiro da Liga dos Campeões conquistada pelo Bayern Munique em 2020, vai assumir o comando do Dortmund, 11.º classificado da Bundesliga.

As «Abelhas», também em ação na Liga dos Campeões, vão medir forças com Sporting ou Brugge no playoff de acesso aos oitavos de final. Em caso de apuramento, jogam contra Aston Villa ou Lille.

Quanto a Kovac, de 53 anos, vai assumir o leme do Dortmund no domingo. Por isso, a estreia está agendada para 8 de fevereiro, em casa, contra o Estugarda.

O treinador croata – nascido em Berlim – despontou no comando da seleção natal, até 2015. Depois, passou por Frankfurt, Bayern Munique, Mónaco e Wolfsburgo. No currículo conta com Liga dos Campeões, Bundesliga (2), Taça alemã (3) e Supertaça alemã.