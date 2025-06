O Dortmund anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação de Jobe Bellingham – irmão de Jude, jogador do Real Madrid – proveniente do Sunderland, com contrato até junho de 2030. O médio ofensivo inglês, de 19 anos, registou quatro golos e três assistências em 43 pelo Sunderland em 2024/25, contribuindo para a promoção à Premier League.

Formado pelo Birmingham – tal como o irmão – despontou nesse emblema, até o Sunderland investir quase dois milhões de euros no verão de 2023. Desde então, Jobe conseguiu 11 golos e quatro assistências em 90 encontros.

De acordo com a imprensa britânica, o Dortmund aceitou pagar o valor da cláusula do médio – de 27,8 milhões de libras, ou seja, quase 33 milhões de euros.

A três meses de completar 20 anos, Jobe Bellingham vai representar Inglaterra no Europeu de sub-21, na Eslováquia.

Jobe Bellingham has today completed a permanent transfer to Borussia Dortmund for a Club-record fee.



Thank you for everything and best of luck for the future, Jobe! ❤️