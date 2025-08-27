O Dortmund oficializou na manhã desta quarta-feira a contratação do central Aaron Anselmino, emprestado pelo Chelsea. O internacional sub-20 pela Argentina, de 20 anos, chegou a Inglaterra no princípio deste ano, proveniente do Boca Juniors. Apesar do investimento de 20 milhões de euros, o defesa não encontrou espaço no plantel dos “Blues”.

«Devido às lesões de Emre Can, Nico Schlotterbeck e Süle, fomos forçados a fazer ajustes. O Aaron Anselmino acumulou experiência no campeonato argentino e tem um grande potencial», referiu Lars Ricken, CEO do Borussia Dortmund.

O empréstimo é válido por uma época e Anselmino vai envergar o dorsal 28. De exames médicos concluídos, o defesa argentino pode estrear-se na tarde de domingo, na receção ao Union Berlim.