Fábio Silva está de malas aviadas e preparado para trocar o laranja dos Wolves pelo amarelo do Dortmund. Conforme avançado na imprensa internacional e confirmado pelo Maisfutebol, o avançado português, de 23 anos, tem acordo com o gigante germânico, viaja na tarde desta quinta-feira para Dortmund e começa os exames médicos até ao final do dia, concluindo esse processo na manhã de sexta-feira.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Dortmund vai pagar 22,5 milhões de euros fixos, num negócio que pode ascender aos 26,5 milhões consoante objetivos.

O ponta de lança formado pelo FC Porto e Benfica despontou na equipa principal dos dragões em 2019/20, deixando os portistas a troco de 40 milhões de euros. De recordar que os azuis e brancos não salvaguardaram qualquer mais-valia sobre a futura transferência.

Pelos Wolves, Fábio Silva até conseguiu quatro golos e três assistências em 36 partidas na época de estreia. Todavia, a partir de 2022, foi emprestado a Anderlecht, PSV, Rangers e Las Palmas. No emblema espanhol registou dez golos e três assistências em 25 jogos, entre La Liga e Taça.

Desta forma, o internacional luso poderá fazer a estreia pelo Dortmund na receção ao Union Berlim de Diogo Leite, na segunda jornada da Bundesliga.