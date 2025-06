O Grupo F do Mundial de Clubes foi inaugurado no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, entre Dortmund e Fluminense. Depois de FC Porto e Palmeiras se anularem no palco da final deste torneio, FLU e “Abelhas” repetiram o resultado (0-0). Todavia, na tarde desta terça-feira, apenas o emblema brasileiro quis vencer.

Recorde o desenrolar do encontro.

Numa primeira parte com ascendente do “Tricolor” – com os adeptos a golearem nas bancadas – somente o guardião Kobel teve trabalho, vendo vários remates a tirarem tinta aos ferros ou a embaterem nas malhas laterais.

Aquando da pausa, apenas o Fluminense havia visado a baliza adversária (2-0), liderando nos remates (8-3) e cantos (4-1). Por sua vez, o Dortmund cingiu-se a “secar” os ataques contrários, aparentemente pouco importado em investir esforços. Algo que não mudou na etapa complementar.

Entre trocas – com a estreia de Jobe Bellingham, lançado aos 59 minutos – os brasileiros continuaram a acumular mais remates (6-4), ainda que os alemães tenham obrigado o guardião Fábio Maciel a aplicar-se, por três ocasiões. Em suma, o Fluminense foi prejudicado pela ineficácia de remate e passe no último terço, já que vontade e velocidade na construção – sobretudo do corredor esquerdo para o meio – não faltaram.

No capítulo ofensivo, os médios Nonato e Hércules, e os avançados Jhon Arias, Everaldo e Canobbio merecem menções honrosas.

O nulo deixa Dortmund e Fluminense empatados a um ponto no topo do Grupo F, antes de os sul-africanos do Mamelodi Sundowns – de Miguel Cardoso – e os sul-coreanos do Ulsan medirem forças, esta noite (23h).

Na segunda ronda, o Dortmund joga ante os Sundowns, no sábado (17h). Mais tarde, às 23 horas, o Fluminense defronta o Ulsan, de novo em Nova Jérsia.

Quanto ao MetLife – palco da final do Mundial, que voltou a motivar queixas quanto à qualidade do relvado – acolhe o Palmeiras-Al Ahly, agendado para a tarde de quinta-feira (17h). Quiçá à terceira haja golos.

A Figura: Kobel forçou nulo

O guardião foi dos poucos importados nas hostes germânicas, acumulando cinco defesas, uma saída bem conseguida, 51 toques no esférico, 28 passes concretizados – em 35 tentados – um duelo ganho e um alívio. Não fosse o internacional suíço, de 27 anos, e o Fluminense estaria a celebrar uma rara vitória sobre adversários europeus.

O Momento: soa o apito para o fim, 90+5 minutos

Nova partida morna, perspetivada de forma díspar pelos emblemas. Se o Fluminense apostou no espetáculo e na surpresa, o Dortmund resguardou-se e apenas geriu o ritmo. Por isso, os brasileiros foram incapazes de desmontar a defesa germânica, enquanto as “Abelhas” raramente ameaçaram inaugurar o marcador. É o espelho dos diferentes momentos do ano vividos pelas equipas.