O defesa brasileiro Douglas Grolli já não é jogador do Marítimo. O emblema insular anunciou, este domingo, a saída do atleta de 30 anos, para o futebol japonês, não indicando o clube no qual vai prosseguir a carreira.

Grolli chegou ao Marítimo em janeiro de 2019, proveniente do Bahia, clube do Brasil. Esta época, fez nove jogos, o último deles já em 30 de novembro de 2019, na goleada por 4-0 sofrida ante o Benfica, no Estádio da Luz. Em 2018/2019, fez 13 jogos pelos verde-rubros.

