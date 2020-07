Contratado pelo Sporting na temporada 2016/17, Douglas teve uma passagem por Alvalade para esquecer, onde apenas cumpriu sete jogos pela equipa principal.

Ora, em abril de 2017, o defesa-central acusou positivo num controlo antidoping e desde então não mais voltou a pisar os relvados de forma oficial, estando nesta altura sem clube. Em entrevista à Voetbal International, admite que não têm sido tempos fáceis.

«Cometi erros, mas aprendi com eles. Sentia-me um pouco pesado, estava a falar com um amigo e ele deu-me um diurético. Fiquei na dúvida, mas não pensei que podia ter problemas e por isso tomei o comprimido. No dia seguinte, tivemos um controlo antidoping. Não me tinha dopado, não tinha nada a esconder», referiu.

«O meu mundo desabou em Portugal [no Sporting]. Foi um pesadelo. A decisão de tomar o comprimido foi minha. Foi uma decisão estúpida, lamento, mas não culpo o meu amigo», prosseguiu.

Cumprida a suspensão, Douglas mostra-se confiante em regressar à competição na próxima temporada e garante que será na Eredivisie, a Liga holandesa.