A República Democrática do Congo, do portista Mbemba, festejou no domingo a presença na terceira fase da qualificação africana para o Mundial de 2022, mas, afinal, pode ficar de fora.

Tudo por culpa de um erro do selecionador Héctor Cúper: na vitória caseira frente ao Benim, o técnico argentino fez quatro substituições em quatro momentos diferentes, o que vai contra as regras da FIFA.

Cúper começou por lançar Edo Kayembe para o lugar de Moutoussamy aos 63 minutos. Pouco depois, aos 77 minutos, o ex-Sporting Bolasie deu lugar a Cédric Bakambu e a seis minutos dos 90, Muleka entrou para o lugar de Mbokani.

Estavam assim esgotados os três momentos que a FIFA atualmente permite para a realização de substituições – no máximo cinco – nos jogos que são realizados sob a sua égide.

O problema é que em cima do minuto 90, Malango Ngita saiu para dar o lugar a Kayamba e Cúper quebrou assim o regulamento.

Segundo a imprensa, o Benim vai avançar para uma queixa junto da FIFA e o Congo pode mesmo ser desqualificado do apuramento para o Mundial 2022, que se realiza no Qatar.