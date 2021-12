O FC Porto anunciou nesta quinta-feira que os jogos da equipa B e dos escalões de formação do clube terão uma lotação máxima de cinco mil espectadores. Assim, os adeptos que queiram marcar presença estão «dispensados da apresentação de teste Covid-19 negativo, desde que sejam possuidores de certificado digital de vacinação ou de recuperação».

De acordo com os dragões, a medida tem efeito em partidas no Olival, no Estádio de Pedroso ou noutro recinto em que o FC Porto jogue na condição de visitado.

Nesse sentido, também o pavilhão dos portistas terá a capacidade máxima reduzida para mil espectadores. As medidas têm efeito já neste fim de semana. De notar que os menores de 12 anos não estão abrangidos pela obrigatoriedade de apresentação de teste ou certificado.