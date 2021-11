Um estudo do CIES (Observatório do Futebol) indica Rafael Leão como segundo melhor "driblador" do mundo.

A análise abrange 33 ligas, e compara jogadores com base no índice de dribles bem sucedidos por cada 100 minutos.

No primeiro lugar surge um pupilo de Bruno Lage: Adama Traoré, internacional espanhol do Wolverhampton (11.24).

Se filtrarmos a análise nas cinco principais ligas do futebol europeu, então o segundo jogador do ranking é o português Rafael Leão, do Milan (7.10).

A fechar o pódio surge Allan Saint-Maximin, do Newcastle.

Se tivermos em conta a análise mais alargada, às tais 33 ligas, então o pódio, depois de Adama Traoré, é preenchido por Nahuel Luján, da Universidad Chile (9.68) e Chidera Ejuke, do CSKA Moscovo (9.29).

O melhor "driblador" da Liga portuguesa é Ivo Rodrigues, do Famalicão (6.11), seguido pelo colega Bruno Rodrigues (5.92) e por Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães (5.81).

