Nuno Tavares está no terceiro lugar dos jogadores que melhor driblam os adversários, segundo um estudo elaborado pelo Observatório de Futebol do CIES. O lateral da Lazio, em especial destaque esta temporada, fica apenas atrás de Mohammed Kudus (West Ham) e de Iliman Ndiaye (Everton), numa análise que juntou os melhores jogadores das Big-5, mas também de outras 60 ligas em redor do mundo.

O lateral português aparece no terceiro lugar entre os jogadores das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, França e Alemanha), com uma avaliação de 86,8, destacando-se à frente de Rafael Leão, avançado do Milan que aparece no 15.º lugar deste ranking, com a pontuação de 82.2

No entanto, se alargarmos o estudo às restantes ligas analisadas pelo Observatório do Futebol, excluindo as Big-5, o primeiro português a aparecer é Francisco Trincão, avançado do Sporting, com uma pontuação até superior ao compatriota do Milan: 84,5.

Nesta análise mais global, que contempla 60 ligas de todo o mundo, o ranking é liderado pelo brasileiro Aldemir Ferreira, do São Paulo, seguido pelo sueco Taha Ali, do Malmö, e pelo venezuelano Yeferson Soteldo, do Grémio.

Os mais jovens a destacarem-se no um-para-um nesta lista são Yamine Lamal (Barcelona), entre as Big-5, com 17,2 anos; e Estêvão Willian (Palmeiras), nas restantes ligas, com 17,5 anos.

Este índice de take on (dribles) é calculado numa escala de zero a cem a partir da frequência de dribles bem-sucedidos alcançados pelos jogadores, corrigido pela sua taxa de sucesso (dados Wyscout).

Um drible é considerado bem-sucedido quando a equipa do jogador que o tentou mantém a posse de bola, aproximando-se da baliza adversária ou quando o driblador sofre uma falta. Os dados referem-se aos jogos dos campeonatos nacionais da atual temporada. Apenas foram contemplados jogadores que jogaram pelo menos 360 minutos na presente temporada.