Andrés Iniesta vai dar início ao seu percurso como treinador, no Gulf United, do Dubai.

Depois de uma carreira recheada de títulos e de se tornar uma lenda do Barcelona, clube onde passou 15 anos, o antigo internacional espanhol vai continuar ligado ao futebol, desta feita fora das quatro linhas.

«Estou muito contente por começar uma nova etapa na minha vida. Um passo importante para continuar a evoluir como treinador e pôr em prática a experiência adquirida numa equipa profissional que aposta muito no talento jovem.»

Aos 42 anos, Iniesta segue os passos de Xavi e Pep Guardiola e, depois de vários anos ao serviço do Barcelona, inicia uma nova fase no mundo do futebol, desta vez como técnico.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Iniesta: