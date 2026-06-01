Dubai
Há 1h e 1min
OFICIAL: Iniesta inicia carreira de treinador aos 42 anos
Antigo internacional espanhol ruma ao Dubai para orientar o Gulf United
RM
Antigo internacional espanhol ruma ao Dubai para orientar o Gulf United
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Andrés Iniesta vai dar início ao seu percurso como treinador, no Gulf United, do Dubai.
Depois de uma carreira recheada de títulos e de se tornar uma lenda do Barcelona, clube onde passou 15 anos, o antigo internacional espanhol vai continuar ligado ao futebol, desta feita fora das quatro linhas.
«Estou muito contente por começar uma nova etapa na minha vida. Um passo importante para continuar a evoluir como treinador e pôr em prática a experiência adquirida numa equipa profissional que aposta muito no talento jovem.»
Aos 42 anos, Iniesta segue os passos de Xavi e Pep Guardiola e, depois de vários anos ao serviço do Barcelona, inicia uma nova fase no mundo do futebol, desta vez como técnico.
Veja aqui o vídeo de apresentação de Iniesta:
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