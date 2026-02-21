O Shabab Al Ahli de Paulo Sousa deslocou-se até ao reduto do Al Dhafra e goleou por 5-0, reforçando a liderança da Liga do Dubai e estabelecendo um novo recorde de vitórias consecutivas na prova (dez).

No primeiro tempo, Juma (nove minutos) e Ezatolahi (45+5 minutos) deram uma vantagem confortável aos visitantes, que aproveitaram o segundo tempo para cimentar a diferença e carimbar um triunfo ainda mais folgado. Guilherme Bala marcou aos 67 minutos, Breno Cascardo deu contornos de goleada pouco depois e Juma chegou ao «bis» aos 77 minutos.

Com um total de 41 pontos, o Shabab Al Ahli tem três pontos de vantagem para o Al Ain (38 pontos) e uma diferença de 13 golos para o segundo classificado, tendo sofrido apenas três golos na prova.