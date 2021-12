Da Escócia até aos Países Baixos. Uma bola rematada em solo escocês percorreu mais de 600 quilómetros e foi encontrada… numa praia holandesa. Foi à costa da ilha de Vlieland, no sábado, depois de ter sido rematada em Dundee há cerca de duas semanas.

O incrível e raro achado foi protagonizado pela psicóloga clínica Esther Verhees, que encontrou a bola com a inscrição do clube amador Dundee Athletic, escrevendo depois ao clube através da rede social Facebook.

«Falta-vos uma bola de futebol? Nós encontrámos uma na praia de Vlieland, nos Países Baixos. Percorreu um longo caminho! Ainda está em bom estado. Agora somos grandes fãs do Dundee Athletic», escreveu Esther, que teve resposta do clube na rede social.

«Incrível. Ela foi rematada para a água há duas semanas em Dundee, na Escócia. Desfrutem!», escreveu o clube escocês, nos comentários à publicação que recebeu na sua página.

Em declarações posteriores, ao Daily Record, Esther explicou que ela e o seu companheiro, Paul van Aken, estariam de visita precisamente à Escócia, a Edimburgo, para verem a sua filha. Contudo, as restrições de viagens devido à variante Ómicron da covid-19 obrigaram o casal a marcar uma pausa em Vlieland.

«Estávamos a passear de este para o oeste de Vlieland e vimos uma bola na praia. Aproximámo-nos e vimos que dizia ‘Dundee Athletic’. Não reconheci e, por isso, pedimos a uns amigos para ver e foi assim que encontrámos o Facebook», disse, acrescentando com o insólito do momento: «não pudemos ir à Escócia, mas a Escócia veio até nós».

A bola está agora ao cuidado do filho de Esther, Floris, que joga numa equipa de Amesterdão, o JOS Watergraafsmeer.

A também psicoterapeuta não tem dúvidas depois do achado, tendo já projetado o futuro em relação à bola, graças a esta descoberta. «A bola está a ficar famosa. Quando visitarmos a Escócia, podemos trazer a bola de volta e assiná-la com saudações de Vlieland. Recebi mensagens de um homem escocês que vive nos Países Baixos e que me falou de Dundee e de como uma tempestade em 1953 levou partes de casas a acabarem também na costa holandesa», partilhou.

O dirigente do Dundee Athletic, Matt Smith, também falou do episódio após a descoberta. «Estávamos a disputar um jogo e um defesa nosso, em vez de colocar a bola de volta, levantou-a e ela acabou no mar. Acontece muitas vezes e muitas das bolas acabam na praia de Broughty Ferry, a dois ou três quilómetros de distância, e são apanhadas por crianças. Eu joguei futebol em Dundee durante a minha vida toda e rematei algumas bolas para a água, ora para fazer cortes, ora em remates mal feitos. Mas nunca vi uma bola acabar noutro país», afirmou.