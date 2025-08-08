Dusan Tadic é reforço para o ataque do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O avançado de 36 anos estava sem clube desde desde o final da época passada, quando terminou contrato com o Fenerbahçe de José Mourinho.

O internacional sérvio fez principalmente a carreira entre Southampton e Ajax. Rumou à Turquia em 2023, para reforçar o Fenerbahçe, onde esteve durante duas temporadas. Na última época marcou 13 golos e fez 16 assistências em 53 jogos.

Agora, o experiente avançado reforça o terceiro qualificado da última edição da Liga dos Emirados Árabes Unidos, onde será treinado pelo português José Morais.

