OFICIAL: Dusan Tadic ruma aos Emirados Árabes Unidos
Antigo avançado do Fenerbahçe de José Mourinho é reforço do Al Wahda de José Morais
Dusan Tadic é reforço para o ataque do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O avançado de 36 anos estava sem clube desde desde o final da época passada, quando terminou contrato com o Fenerbahçe de José Mourinho.
O internacional sérvio fez principalmente a carreira entre Southampton e Ajax. Rumou à Turquia em 2023, para reforçar o Fenerbahçe, onde esteve durante duas temporadas. Na última época marcou 13 golos e fez 16 assistências em 53 jogos.
Agora, o experiente avançado reforça o terceiro qualificado da última edição da Liga dos Emirados Árabes Unidos, onde será treinado pelo português José Morais.
الوحدة يتعاقد مع المحترف دوسان تاديتش— AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) August 8, 2025
تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع المحترف الصربي دوسان تاديتش؛ وذلك في إطار مساعي إدارة النادي لتعزيز صفوف الفريق الأول.
ورحب مجلس إدارة النادي باللاعب في موطن الأبطال، وأوضح النادي في بيانه بأن "دوسان تاديتش" يتمتع بقيمة… pic.twitter.com/jJzHMd5mjb