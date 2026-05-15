O Estrela da Amadora entra para a 34.ª e última jornada da Liga a lutar pela sobrevivência (15.º posto) no principal escalão nacional. A equipa da Reboleira mede forças com o Sp. Braga – equipa que já garantiu o quarto lugar na tabela classificativa – às 18 horas de sábado (17 de maio), no Estádio Municipal de Braga. Na antevisão ao encontro que encerrará o campeonato,Cristiano Bacci, treinador da equipa da Reboleira assegurou que os seus jogadores estão preparados para o que os espera, «sem pensar nos outros».

Equipa pronta para a luta

«Estamos prontos para o próximo desafio, é isso que conta, não temos de pensar nos outros. Vai ser um jogo com certeza complicado, porque o Sporting de Braga não vai facilitar, como é normal. Apesar de ter a sua classificação feita, vai fazer o seu jogo deles, habitual, são muito bons. Por isso, temos de pensar no que temos de fazer.»

Dar o peito às balas

«Este é sem dúvida um jogo importante, como foram os três passados. Temos de ter consciência que, como quando eu aceitei o desafio, há aqui situações difíceis para gerir, não é fácil, mas como pessoa - antes de ser treinador - não tenho medo disso.»

Ter os pés bem assentes na terra

«No último jogo tentámos fazer o melhor, com as nossas forças e capacidade. Agora, como sempre, é importante pontuar porque, sem o esconder, também podíamos ter perdido o jogo e agora, se estivesse sentado aqui com um ponto a menos, ia ser mais complicado.»

Evolução da equipa e o reconhecimento merecido

«Sem faltar ao respeito a ninguém, pois não estou aqui para ver o que foi no passado, mas acho que é muito visível que esta equipa agora joga como uma equipa. Defrontámos um adversário muito forte, mas nunca baixámos a atenção durante o jogo, uma das coisas que tinha de trabalhar era no sentido mental. Por isso, estou contente e convencido de que a equipa está a melhorar.»