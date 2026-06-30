Renan Ribeiro já não é jogador do Estrela da Amadora. O clube da Reboleira anunciou, esta terça-feira, o fim da ligação com o guarda-redes brasileiro, que terminou contrato após uma temporada ao serviço dos tricolores.

O experiente guardião, de 36 anos, regressou a Portugal no verão de 2025, depois de já ter passado pelo Estoril e Sporting, e foi uma das peças mais utilizadas da equipa na última época.

Ao serviço do Estrela da Amadora, Renan Ribeiro realizou 33 jogos oficiais em 2025/26, dando, segundo o clube, «um importante contributo dentro e fora das quatro linhas».

Em comunicado, o Estrela agradeceu «todo o empenho e entrega demonstrados» pelo guarda-redes durante a sua passagem pelo clube.