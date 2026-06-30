OFICIAL: Renan Ribeiro deixa o Estrela da Amadora
Guarda-redes brasileiro termina contrato após uma época na Reboleira
Guarda-redes brasileiro termina contrato após uma época na Reboleira
Renan Ribeiro já não é jogador do Estrela da Amadora. O clube da Reboleira anunciou, esta terça-feira, o fim da ligação com o guarda-redes brasileiro, que terminou contrato após uma temporada ao serviço dos tricolores.
O experiente guardião, de 36 anos, regressou a Portugal no verão de 2025, depois de já ter passado pelo Estoril e Sporting, e foi uma das peças mais utilizadas da equipa na última época.
Ao serviço do Estrela da Amadora, Renan Ribeiro realizou 33 jogos oficiais em 2025/26, dando, segundo o clube, «um importante contributo dentro e fora das quatro linhas».
Em comunicado, o Estrela agradeceu «todo o empenho e entrega demonstrados» pelo guarda-redes durante a sua passagem pelo clube.
Obrigado, @renanribeiro30_ ⭐️🤝 pic.twitter.com/ysQm2cvT9P— CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) June 30, 2026