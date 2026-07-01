O Estrela da Amadora anunciou, esta quarta-feira, que exerceu a opção de compra de Stefan Leković junto do Estrela Vermelha. O defesa-central assina contrato até 2029.

De recordar que o jogador, de 22 anos, chegou à Reboleira em janeiro por empréstimo do emblema sérvio. Em seis meses, somou dois golos em nove jogos, afirmando-se como uma peça importante nas opções de João Nuno e de Cristiano Bacci.

Stefan Leković teve, inclusive, um papel determinante na permanência do Estrela da Amadora na Liga, uma vez que um dos dois golos que marcou surgiu no empate frente ao Sp. Braga (2-2), na última jornada do campeonato.