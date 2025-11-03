O Estrela da Amadora e Nilton Varela colocaram um ponto final no litígio que os opunha, depois da rescisão unilateral do contrato por parte do jogador. O clube tricolor anunciou esta segunda-feira, em comunicado oficial, que chegou a acordo com o defesa, encerrando de forma definitiva o processo.

Segundo o clube da Reboleira, o entendimento foi alcançado «com o apoio do Sindicato dos Jogadores, que mediou o processo e contribuiu para uma solução equilibrada e digna».

O clube aproveitou ainda para agradecer «o profissionalismo demonstrado durante as negociações» e desejar «os maiores sucessos pessoais e profissionais» ao jogador.

O caso teve origem em outubro, quando Nilton Varela, de 23 anos, decidiu rescindir unilateralmente o vínculo que o ligava ao Estrela até junho de 2026, alegando justa causa. O lateral-esquerdo, que se encontrava afastado da equipa principal e a treinar com a formação B, que milita na III Divisão Distrital da AF Lisboa, terá recorrido a apoio jurídico antes de avançar com a decisão.

Na altura, o E. Amadora reagiu com surpresa e veemência, garantindo ter cumprido todas as obrigações contratuais e anunciando que iria processar o jogador pelas declarações proferidas e pelos prejuízos causados, reservando-se ainda o direito de exigir indemnizações previstas na lei.

Recorde-se que Nilton Varela foi o jogador mais utilizado da época passada, somando 30 jogos. O internacional por Cabo Verde e ex-sub-19 de Portugal tinha sido afastado da equipa principal após recusar uma transferência para o Radomiak Radom, da Polónia, durante o último mercado de verão.