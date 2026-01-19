Treinador do Estrela da Amadora confirma saída de Kikas: «Foi um prazer»
Treinador tricolor admite que a goleada frente ao Estoril foi o último jogo do avançado pelo clube da Reboleira
A derrota pesada frente ao Estoril (0-5), marcou também o fim de um ciclo no E. Amadora.
No rescaldo do encontro, João Nuno confirmou a saída de Kikas, admitindo que o avançado realizou o último jogo com a camisola tricolor, antes de rumar ao Eupen, da II Liga belga.
«Em relação à situação do Kikas, penso que terá sido o último jogo do Kikas com a camisola do Estrela. Não era a forma que nós queríamos», começou por afirmar o treinador dos tricolores.
João Nuno deixou ainda muitos elogios ao jogador, destacando o profissionalismo e o contributo ao longo da passagem pelo clube.
«O Kikas é um grande profissional, merece tudo de bom e desejo-lhe a maior das sortes. Foi um prazer trabalhar com ele», sublinhou.
De recordar, o Eupen, atual quinto classificado da II Liga da Bélgica, quer «atacar» a subida ao principal escalão belga e acena a Kikas com um contrato até 2029.
O avançado está há quatro épocas no E. Amadora, e esta temporada leva já seis golos e uma assistência em 18 jogos realizados.