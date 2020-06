João Félix e André Silva vão defrontar-se num torneio solidário de FIFA.

Os dois internacionais portugueses – do Atlético de Madrid e do Eintracht Frankfurt, respetivamente – são dois dos participantes da iniciativa que junta ainda Dele Alli, do Tottenham, Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, Dybala, da Juventus e o cantor Liam Payne.

O prémio do torneio está avaliado em 1,5 milhões de dólares (cerca de um milhão e 340 mil euros) e o valor será entregue na totalidade a instituições de caridade, para ajudar no combate à covid-19.

Félix e André Silva têm duelo marcado para domingo, às 17h00. O torneio decorre durante todo o fim de semana.

Are you ready for the biggest International Elite tournament yet? These ⚽🎤 superstars will be joining the world's best FIFA20 players this weekend 🤩#GWBPS @dele_official @trentaa98 @PauDybala_JR @andrevsilva19 @joaofelix70 @LiamPayne pic.twitter.com/HrRfIiGkN1