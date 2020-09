A EA Sports divulgou na quinta-feira as novas pontuações do FIFA 21, e nem todos os jogadores ficaram satisfeitos com as suas «avaliações».

Lionel Messi é novamente o jogador mais bem pontuado, com 93, seguido do português Cristiano Ronaldo, com 92, e Robert Lewandowski, com 91. Este é o top 3 do videojogo que tem lançamento previsto para o início de outubro.

Depois deste top 3 é que começam os problemas.

Pierre-Emerick Aubameyang, estrela do Arsenal, está cotado com 87, pontuação que não lhe agradou nada. O avançado gabonês partilhou a sua «carta» nas redes sociais com vários emojis a rir, num claro sinal de ironia.

Laporte, igualmente com 87, tem apenas 63 de velocidade. Nas redes sociais, o defesa do Manchester City partilhou uma fotografia algo desanimado pela avaliação da EA Sports.

Lukaku, do Inter de Milão, foi o mais expressivo: o belga está avaliado em 85 e tem apenas 81 de velocidade. «81 de velocidade? Mas eles viram o meu segundo golo ao Shakhtar? O que é que eles têm na cabeça?», escreveu Lukaku nas redes.

Refira-se que Cristiano Ronaldo é o único português presente no top 20. Bruno Fernandes é o segundo da lista, já que surge na 32.ª posição, com 87, a mesma pontuação de Bernardo Silva, o 42.º.