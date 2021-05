A EA Sports revelou esta segunda-feira o onze ideal do campeonato português, uma equipa que pode ser utilizada no Ultimate Team do FIFA21.

O campeão Sporting é a equipa mais representada, com cinco jogadores, seguida do Benfica, com quatro, e do FC Porto, com dois. Os jogadores com rating mais alto são Pedro Gonçalves e Otávio, ambos com 92.

A disposição tática da equipa está em 4x4x2.

Veja na galeria acima associada a equipa ideal da Liga no FIFA.