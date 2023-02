Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, foi condenado esta quarta-feira a dois anos de prisão, com pena suspensa, no âmbito do processo E-toupeira, confirmou a TVI.

O antigo dirigente encarnado foi considerado culpado de um crime. Já José Augusto Silva foi condenado a cinco anos de prisão, igualmente com pena suspensa.

Júlio Loureiro, o terceiro arguido deste processo, foi absolvido. O Ministério Público vai recorrer desta decisão.