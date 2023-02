A leitura do acórdão do julgamento do processo E-toupeira voltou a ser adiada pela segunda vez em menos de um mês devido à greve dos funcionários judiciais, confirmaram os arguidos à saída do tribunal.

A decisão do coletivo de juízes do processo que tem como arguidos o ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves e os funcionários judiciais José Augusto Silva e Júlio Loureiro estava marcada para as 14h00 desta segunda-feira, mas a ausência de oficiais de justiça ditou novo adiamento da leitura do acórdão, depois de ter sido adiada pelo mesmo motivo no passado dia 25 de janeiro.

A divulgação da decisão do tribunal relativamente ao processo E-toupeira já sofreu vários adiamentos, uma vez que a leitura do acórdão esteve anteriormente marcada para 4 de novembro de 2022 e foi sucessivamente adiada para os dias 9, 23 e 25 de janeiro e, por último, para esta segunda-feira, 20 de fevereiro.