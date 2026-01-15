EAU: Paulo Sousa vence jogo em atraso e está a um ponto do líder
Shabab Al-Ahli continua a ostentar o estatuto de melhor defesa do Médio Oriente
O Shabab Al-Ahli, comandado por Paulo Sousa, venceu esta quinta-feira, em casa, o Ajman, por 3-1 em jogo em atraso da 10.ª jornada, reduzindo, assim, a diferença para o líder Al-Ain para apenas um ponto.
O A Ahli adiantou-se no marcador na primeira parte com golos brasileiros, marcados por Mateus Henrique (23m) e Guilherme Bala (30m). O Ajman ainda reduziu, por Walid Azarou (39m), mas equipa de Paulo Sousa acabou por confirmar o triunfo com mais um golo na segunda parte marcador por Sultan Adill (53m).
Foi apenas o terceiro golo consentido pela equipa de Paulo Sousa que, desta forma, continua a ostentar o estatuto de melhor defesa do Médio Oriente, à frente dos egípcios do Gaz El Mehalla, com quatro golos consentidos.
Com quatro vitórias em 2026, com 13 golos marcados e apenas dois sofridos, o Ahli está agora a apenas um ponto do líder Al Ain, ainda sem derrotas no campeonato.