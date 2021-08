O Sporting faz parte do lote de nomeados para os prémios ECA Awards 2021, da Associação de Clubes Europeus. O prémio distingue os clubes na categoria de futebol de formação consoante o desempenho desportivo durante a época.

Aos «leões» juntam-se o Valência, o Ludogorets e o Aberdeen, que lutam pela distinção que foi atribuído pela primeira vez em 2010 e é retomado este ano pela ECA, após uma interrupção de três anos, a partir de 2018. O Real foi, antes dessa interrupção, vencedor três vezes seguidas.

O vencedor será anunciado durante a 26.ª Assembleia Geral da ECA, marcada para 6 e 7 de setembro, em Genebra.

O clube de Alvalade considera que a nomeação acenta no projeto de formação baseado no «Modelo Centrado no Jogador», um estilo idealizado pelo clube que «foca-se no desenvolvimento do jogador a 360 graus, através de uma abordagem multidisciplinar» que integra «áreas como a técnica, a tática, a científica e a tecnológica, entre outras».

Além da categoria de futebol de formação, os ECA Awards distinguem ainda projetos clubísticos dos seus membros associados nas categorias de Impacto Social, Futebol Feminino e Pareceria Corportativa.