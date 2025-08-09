Hazard admite amor antigo a eterno rival do Chelsea: «Cresci com os Gunners»
Antigo jogador dos «blues» confessou que era fã de Thierry Henry e do Arsenal
Eden Hazard, que já pendurou as botas, viveu os melhores anos da carreira no Chelsea. No entanto, o internacional belga revelou algo inesperado: quando mais novo, o avançado era fã do eterno rival de Londres, Arsenal.
«Eu conhecia o Chelsea por causa do Drogba e tudo mais. Sabe, o Anelka e todos aqueles eram as pessoas de quem eu gostava. Mas não era o clube dos meus sonhos. Estou a dizer-lhe agora, as pessoas sabem disso», começou por referir numa entrevista a Zack Nani.
«Eu era fã do Real Madrid e do Thierry Henry. Por isso, inicialmente gostava do Arsenal. Cresci com os 'gunners'», acrescentou o antigo jogador de Lille, Chelsea e Real Madrid.
Declarações que podem ser, claramente, polémicas. Mas, no final de contas, Hazard sempre entregou pelo Chelsea. E, sempre que pôde, foi um autêntico pesadelo para o Arsenal.
Hazard, recorde-se, anunciou o fim da carreira em 2023. Um anúncio, na altura, considerado até algo precoce. A nível de carreira despontou no Lille, antes de rumar para o Chelsea, onde se afirmou como um jogador de classe mundial.
Seguiu para o Real Madrid, em 2019, tendo representado os 'merengues' em quatro temporadas. Em termos de títulos, Hazard tem no currículo uma Liga dos Campeões, duas Ligas Europa, duas Ligas espanholas, duas Ligas inglesas e uma Liga francesa.