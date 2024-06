2024, ou 2014? Eden Hazard confundiu as bancadas de Stamford Bridge, casa do Chelsea, com um excelente golo de livre direto. O jogador belga, que representou os blues durante sete temporadas, voltou ao estádio para um jogo solidário, do Soccer Aid.

Após falta sofrida por Usain Bolt (sim, leu bem), Eden Hazard encarregou-se de bater o livre favorável à equipa que junta estrelas mundiais. Do outro lado, estavam apenas ex-atletas ingleses. Hazard atirou o livre sem hipótese para David James, antigo internacional inglês.

O golo empatou a partida a uma bola, ao fim do primeiro quarto de hora de jogo. Joe Cole, ex-Chelsea, já tinha aberto marcador. A partida conta com nomes como Del Piero, Evra, Essien, Petr Cech ou Jack Wilshere.

Veja o vídeo: