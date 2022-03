Karoline Lima prepara-se para celebrar o 26.º aniversário e recebeu uma prenda antecipada do namorado, Éder Militão, jogador do Real Madrid e da seleção do Brasil.

O antigo defesa do FC Porto decidiu encher o quarto do casal com rosas e balões vermelhos, deixando a companheira sem palavras e visivelmente emocionada.

A influeciadora esteve no Estádio do Maracanã a assistir ao duelo entre o Brasil e o Chile, que terminou com uma goleada canarinha (4-0). O casal assumiu a relação em julho de 2021. Desde então, Karoline Lima passou a ser uma presença regular nas bancadas do Santiago Bernabéu, reduto do Real Madrid. e nos estádios em que a seleção brasileira atua.

Em dezembro de 2021, Éder Militão e Karoline Lima anunciaram que vão ser pais de uma menina, Cecília.

