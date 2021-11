Edgar Ié foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Guiné-Bissau, depois de ter acumulado 43 internacionalizações por Portugal. O defesa-central do Trabzonspor chegou a ser utilizado por Fernando Santos num jogo particular frente à Arábia Saudita, em novembro de 2017.



Agora, aos 27 anos, Edgar Ié aceitou o convite para representar a Guiné-Bissau, país onde nasceu. «O Edgar Ié poderá trazer outra experiência à seleção nacional, pela sua qualidade», disse Baciro Candé, o selecionador guineense.



A Guiné-Bissau joga no dia 12 contra a Guiné-Conacri e três dias defronta o Sudão, em encontros de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.



Lista de convocados da Guiné-Bissau:

Guarda-redes: Jonas Mendes, Maurice Gomis, Emanuel Baldé;

Defesas: Nanu, Fali Candé, Marcelo Djaló, Opa Sangante, Soriano Mané, Edgar Miguel Ié, Edigerson Gomes d’ Almeida, Jeferson Inçada

Médios: Rudinilson Brito Silva, Judilson Gomes «Pelé», Jorge Braima Candé «Burra», João Jaquité, Moreto Cassamá, Alfa Semedo;

Avançados: Jorge Intima, Mauro Teixeira, Alexandre Mendy, Joseph Mendy, Frederik Mendy, Steve Omar Ambri, Mama Balde.