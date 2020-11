Edin Dzeko está infetado com Covid-19, anunciou o próprio nas redes sociais.

O avançado bósnio da Roma, equipa orientada por Paulo Fonseca, recorreu ao Instagram para anunciar o estado de saúde.

«Infelizmente, estou positivo e, como sabem, terei que respeitar o período de quarentena», disse Dzeko.

«Quero tranquilizar todos os que me conhecem, felizmente não tenho nenhum sintoma específico. Serei obrigado a ficar longe dos meus companheiros por alguns dias, mas com a minha mente e coração estarei em contacto com eles, já a partir de domingo», acrescentou.

O bósnio vai, assim, falhar o jogo com o Génova, na Série A. Depois, os campeonatos interrompem-se para as seleções.