Edin Dzeko está infetado com Covid-19 e imediatamente se isolou, em casa. Significa isso que o captão da Roma também não pode estar no mesmo espaço que a família.

Horas depois de ter revelado o estado de saúde, o avançado bósnio republicou um vídeo da companheira, no qual surge a falar com os filhos através do vidro que os separa.

Um momento ternurento e, diga-se, absolutamente necessário.