O início do jogo entre o Fluminense e o Atlético-GO (0-0) no Maracanã ficou marcado pelo um protesto da equipa de arbitragem liderada por Edina Alves Batista.



Antes do encontro, a árbitra principal ajoelhou-se e ergueu o seu apito, enquanto as assistentes fizeram o mesmo com as suas bandeiras.



O gesto da equipa de arbitragem será replicado em todos os jogos do Brasileirão e surge como forma de protesto após a agressão brutal a Rodrigo Crivellato, um juíz que foi agredido brutalmente na passada segunda-feira, em jogo da segunda divisão do Campeonato Gaúcho.



Veja o protesto da equipa de arbitragem liderada por Edina Alves Batista: