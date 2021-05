O Manchester United anunciou esta tarde a renovação de contrato com Edinson Cavani até 2022.

O avançado uruguaio terminava contrato com os red devils até ao próximo mês de junho, mas prolonga agora o vínculo por um ano.

Nos últimos meses, foram vários os rumores a dar conta de uma possível ida de Cavani para o Boca Juniors. O pai do jogador, Luis Cavani, chegou mesmo a afirmar que havia «60 por cento de hipóteses» de o filho assinar pelo clube argentino.

«Ao longo da temporada, desenvolvi um grande carinho pelo clube e por tudo o que representa. Sinto um vínculo muito profundo com os meus colegas de equipa e todo o staff que trabalha aqui. Dão-me uma motivação extra e sei que juntos podemos conseguir coisas especiais», disse, citado numa nota do emblema inglês.

Aos 34 anos, Cavani soma 15 golos em 35 jogos pelo Manchester United esta época.

