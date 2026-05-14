No próximo dia 24 de maio, a Invicta volta a ser palco de uma das maiores iniciativas desportivas femininas em Portugal, reunindo milhares de participantes numa manhã marcada pela partilha, bem-estar e espírito de união. Organizada pela Runporto, a prova tem vindo a crescer de forma consistente, tendo contado com cerca de 24 mil mulheres na edição de 2025.

Uma experiência acessível e inclusiva para todas

Mais do que uma competição, esta é uma experiência aberta a mulheres de todas as idades e níveis de preparação física. A prova inclui um percurso de 5 km, que pode ser feito a correr ou a caminhar, sem obrigatoriedade competitiva. O foco está no bem-estar, no convívio e na partilha de um momento único, onde cada participante define o seu próprio ritmo.

Percurso urbano com partida na Alameda das Antas

O trajeto decorre em pleno ambiente urbano, com partida e chegada na Alameda das Antas. Trata-se de um percurso pensado para ser acessível e seguro, permitindo que todas as participantes desfrutem da experiência com conforto e tranquilidade, enquanto percorrem algumas das principais artérias da cidade.

Muito mais do que uma corrida: um símbolo de empoderamento

Entre os principais objetivos deste evento estão a promoção da atividade física, o incentivo a estilos de vida saudáveis e a valorização da força coletiva das mulheres. O ambiente vivido no dia da prova é marcado por emoção, superação e um forte espírito de comunidade. A EDP Corrida da Mulher assume-se como um verdadeiro símbolo de união e empoderamento feminino.

Impacto nacional com transmissão televisiva

A edição de 2026 contará ainda com transmissão em direto na TVI, levando a energia e a emoção do evento a todo o país. A imagem de milhares de mulheres vestidas a rigor, unidas por uma causa comum, reforça o impacto visual e emocional desta iniciativa.

As inscrições já estão disponíveis no site oficial da organização, em runporto.com, sendo esperada mais uma edição memorável desta celebração da energia feminina.