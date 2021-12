O antigo futebolista brasileiro Pelé teve alta hospitalar, após cerca de duas semanas de internamento.

«Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. O paciente encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano», comunicou a unidade hospitalar de São Paulo.

Pelé, de 81 anos, tinha sido internado a 8 de dezembro, já depois de no passado mês de setembro ter sido operado no mesmo hospital para remover o tumor detetado em exames de rotina.