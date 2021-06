Pense em futebol. Isso é fácil, vá.

Agora pense num lance – e apenas um! – de um qualquer jogo da história, que acredita que será recordado para sempre.

Damos-lhe tempo.

Mas, entretanto, dizemos-lhe que há uma enorme probabilidade de o lance em que está a pensar – ou os dois que o deixam na dúvida entre qual escolher – tenham acontecido num 22 de junho como hoje.

Faz nesta terça-feira 35 anos que Maradona se tornou imortal.

Num campo de futebol, em pleno Mundial, Diego Armando Maradona vingou a derrota da Argentina na Guerra das Malvinas, quatro anos antes.

Diante da mesma Inglaterra que vencera o conflito armado, Maradona vergou o mundo e, sobretudo os ingleses, claro está, ao seu génio indomável.

Primeiro, com a famosa ‘Mão de Deus’, o toque com a mão esquerda que enganou o árbitro da partida e deixou os adversários irados e os argentinos de orgulho inflamado.

Porque não era só um golo que aproximava a Argentina das meias-finais do Mundial do México. Era um golo que enraivecera os ingleses. E issp por aquela altura era ainda mais importante do que o futebol. Mesmo para os argentinos.

Se foi este o golo que lhe veio à memória no desafio que lhe lançámos nos primeiros parágrafos, acreditamos que não estará sozinho.

Mas também serão muitos os que se terão lembrado do ‘Golo do Século’. Marcado pelo mesmo génio do futebol mundial, no exato mesmo jogo, e na mesma baliza defendida por um Peter Shilton que Maradona transportou com ele para a eternidade, se bem que o inglês certamente dispensasse essa ‘atenção’.

Hoje cumprem-se, então, 35 anos do jogo de todos os jogos. Provavelemente o jogo mais citado da história do futebol.

Pela primeira vez, Maradona não está entre nós para o celebrar. Mas o mundo celebra-o por ele.

Celebremos todos o dia em que Maradona se tornou imortal.